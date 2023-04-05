В Узбекистані скасували музичний фестиваль, на якому мали виступати російські артисти

Про це пише Barron`s.

"Його скасовують через участь російських співаків та їхні публікації в соціальних мережах", - повідомив AFP представник iTicket, головної служби бронювання квитків Узбекистану.

Зазначається, що рішення ухвалили після того, як сусідній Казахстан прийняв аналогічне на початку цього року. Так, фестиваль під назвою "Жара" мав відбутися в столиці Казахстану Ташкенті 20 і 21 травня.

На Жарі мали бути Григорій Лепс, який нещодавно виступав на московському патріотичному мітингу за участю президента Володимира Путіна, та Ольга Бузова, яка наприкінці минулого року їздила на схід України, щоб підтримати війська РФ.