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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією В Ялті окупанти відбирають нерухомість у громадян України, а на Харківщині російська ДРГ намагалася прорватися через кордон, - Генштаб

В Ялті окупанти відбирають нерухомість у громадян України, а на Харківщині російська ДРГ намагалася прорватися через кордон, - Генштаб

31 травня, 2023 середа
07:08
Війна з Росією окупанти Маріуполь

У тимчасово окупованій Ялті загарбницька влада відбирає нерухоме майно у громадян України, які не прийняли громадянство РФ. А ЗСУ за минулу добу відбили 22 ворожих атаки на фронті

Про це у ранковому зведенні 31 травня інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не прийняли російське громадянство. 

Натомість до таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ.

В окупованій Станиці Луганській працівникам бюджетної установи видаватимуть зарплати лише у російському банку 

"Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку.

Росія завдала 64 авіаційних та 1 ракетного удару по Україні протягом доби

Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Минулої доби, 30 травня, РФ завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БПЛА Shahed. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Українські воїни відбили 22 атаки росіян на фронті, ситуація по напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. 

Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Також завдав авіаційного удару в районі села Уди. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області.

Завдали авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. 

Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби росіяни наступальних дій не проводили.

Завдали авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки ворога в районі міста Мар’їнка, а також - у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. 

Водночас російська армія завдала авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області, Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.

ЗСУ уразили 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, ЗРК і 3 склади 

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Крім того, українське військо знищило 32 ударні БПЛА типу Shahed.

  • У ніч на 30 травня українські сили ППО знищили 20 "шахедів" в районі Києва, уламки влучили у багатоповерхівку. Внаслідок цього одна людина загинула, 9 постраждали, зафіксовані пожежі та руйнування. В області постраждали 4 людини.
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