Вагнерівці ганебно втекли з Бахмуту, зараз там головними є повітряно-десантні підрозділи ворога, - Череватий
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наразі вагнерівці покинули Бахмут, але там залишаються повітряно-десантні підрозділи ворога та інші його сили
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Речник наголосив, що вагнерівці "ганебно втекли" з міста та підкреслив, як РФ тримається за цей населений пункт.
"Вони звідти ганебно втекли, зараз там головною діючою силою є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливий Бахмут і як важливо його втримати. За 10 місяців вони його не змогли взяти й дуже швидко його втратити – це було б піком приниження", - каже Череватий.
Він розповів, що поряд із десантними підрозділами у місті досі є піхотні підрозділи, інші ПВК, які пов'язані з міноборони РФ, а також нові набрані з кримінальників штурмові роти "Шторм Z".
- Британська розвідка вважає, що у рамках великого контрнаступу Україна активізувала свої наступальні операції навколо Бахмута в Донецькій області.
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