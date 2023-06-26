Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Речник наголосив, що вагнерівці "ганебно втекли" з міста та підкреслив, як РФ тримається за цей населений пункт.

"Вони звідти ганебно втекли, зараз там головною діючою силою є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливий Бахмут і як важливо його втримати. За 10 місяців вони його не змогли взяти й дуже швидко його втратити – це було б піком приниження", - каже Череватий.

Він розповів, що поряд із десантними підрозділами у місті досі є піхотні підрозділи, інші ПВК, які пов'язані з міноборони РФ, а також нові набрані з кримінальників штурмові роти "Шторм Z".