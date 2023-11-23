Вагнерівці, ймовірно, реабілітувалися перед Кремлем після заколоту, - британська розвідка
Бойовики ПВК Вагнера з великою ймовірністю реабілітувалися перед адміністрацією Росії після невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 14 листопада 2023 року деяким бойовикам ПВК Вагнера видали ветеранські посвідчення. Це перший випадок, коли вагнерівці були офіційно визнані ветеранами.
Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, за якою ветерани ПВК Вагнера можуть отримувати посвідчення ветерана та відповідні премії. Нещодавно група Вагнера була включена до структури командування Росгвардії.
"Це з великою ймовірністю сигналізує про реабілітацію деяких членів ПВК Вагнера адміністрацією Росії. Це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як адміністрація РФ буде ставитися до бійців ПВК Вагнера після невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року", - вважають у розвідці.
- У понеділок, 6 листопада, очільник Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з тренування батальйону "Ахмат" - за його словами, туди вступила велика група ексвагнерівців.
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