Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал ВАКС на 2 місяці продовжив запобіжний захід Коболєву

ВАКС на 2 місяці продовжив запобіжний захід Коболєву

10 серпня, 2023 четвер
01:11
Кримінал Андрій Коболєв

Вищий антикорупційний суд 9 серпня на два місяці продовжив дію запобіжного заходу, зокрема зобов'язання носити електронний браслет, ексочільнику НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву

Про це Коболєв написав на своїй facebook-сторінці.

"Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги – браслетом, ще на 2 місяці", – написав він.

За словами Коболєва, суд відмовив у трансляції засідання "через недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів", оскільки не було запитів від преси.

Читайте також: Мільйонні заробітки Коболєва: як він став найбільш високооплачуваним керівником енергетичних компаній Європи

"Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову НЕ були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано НЕ було", – додав Коболєв.

Що відомо про справу Коболєва

19 січня 2023 року представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Проте 7 березня пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що Коболєв не вніс заставу. 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.

14 березня Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень.

6 квітня НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв. НАБУ розпочало нове розслідування щодо передачі 305 млн куб. м державного газу фіктивній фірмі у 2020 році.

12 квітня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України". 14 квітня ВАКС не задовольнив повторне клопотання детективів НАБУ. Того ж 14 квітня НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Коболєва.

Читайте також:
9 серпня, 2023 середа
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
Європейська Солідарність
7 серпня, 2023 понедiлок
"Слуги" проштовхують в порядок денний законопроєкт про вилучення землі і нерухомості без суду, - Павленко
9 серпня, 2023 середа
У Міноборони спростували інформацію ISW про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
01:52
вибух на оптико-механічному заводі
Завод, що вибухнув під Москвою, брав участь у розробціі новітнього бомбардувальника, – росЗМІ
01:24
Дніпро-1
"Славія" – "Дніпро-1": де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
00:56
Ердоган і Путін
У Туреччині Україну та РФ закликали негайно розпочати переговори
00:32
військові
Уряд затвердив розміри щомісячних доплат захисникам на час війни
00:28
Канада ввела нові санкції проти Білорусі до річниці псевдовиборів Лукашенка
00:08
Бєлгород вибух
Торік у РФ сталася рекордна кількість вибухів за останнє десятиліття, – ЗМІ
2023, середа
9 серпня
23:45
Оновлено
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Ліга чемпіонів: результати і розклад усіх матчів 3-го раунду кваліфікації
23:29
Микита Бабич
Трагічно загинув 18-річний український боксер. 12 серпня він мав дебютувати на професійному рівні
23:26
шпигун
У Німеччині заарештували військового Бундесверу, підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
23:08
Обстріл Херсона 31 липня
Боролися за життя 10 днів: померла 16-річна херсонка, поранена внаслідок обстрілу окупантів
23:02
Андрій Загороднюк (в центрі)
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
22:33
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про цифровізацію роботи ОСББ
22:21
Оновлено
вибух на оптико-механічному заводі
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 60 постраждалих
22:10
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 серпня
21:53
Лукашенко
Белавіа та Мінський завод цивільної авіації: США розширили санкції проти режиму Білорусі в третю річницю фальсифікації президентських виборів
21:45
Ексклюзив
Микола Маломуж
Професійні кадри та створення економічних передумов: Маломуж розповів, як подолати корупцію у військовій сфері
21:37
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинули 2 людини, ще одну вдалося реанімувати
21:18
Телеканал "Прямий"
"Прямий" заявляє, що "влада хоче відібрати телеканал"
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до Купʼянська. Колонка Сергія Згурця
20:20
Кріштіану Роналду
Роналду вивів "Аль-Наср" у фінал арабської Ліги чемпіонів
20:13
На фото: затримання Гунька
Нардепа Гунька, викритого на хабарі $85 тис., узяли під варту з альтернативою застави
20:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Старі синьо-жовті граблі
20:03
шахраї
Роздача всім українцям 9,5 тис. грн: мережею поширюється нова шахрайська схема
19:59
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Більшість військовозобов'язаних відслужать у ЗСУ, ми не пройдемо весь шлях тим складом, яким почалася війна, - капітан Прозапас
19:34
Польща кордон
Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала
19:16
Оновлено
зенітно ракетний комплекс Patriot
Україна отримає два ЗРК Patriot від Німеччини
19:13
ЗСУ
Генштаб: ЗСУ відбили атаки РФ неподалік Синьківки та Іванівки на Харківщині
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 532 дня війни: біля Москви пролунав потужний вибух, а Україна отримає ще 30 танків Leopard-1
18:22
Бєлгород
Влада Бєлгородщини заявила про загибель росіянина від нібито обстрілу з боку України
18:00
OPINION
Мирослава Барчук
Чи впливає на національну ідентичність "звикання" до маркерів радянської окупації?
17:50
ЗСУ
ЗСУ знищили 8 складів і пункт управління росіян на Таврійському напрямку
17:45
Сергій Шойгу
Шойгу заявив про нібито загрози безпеці Росії з боку Фінляндії та Польщі
17:34
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
"Благ цивілізації нема": начальник МВА розповів, як виживають мешканці Авдіївки
17:34
військком
Військком одного з районів Києва отримав протокол за корупційне правопорушення
17:16
Чехія
Чехія пропонує допомогу Україні в реалізації кількох складових формули миру
17:15
Ахтем Сеітаблаєв
В "Українському домі" презентували проєкт про культурну спадщину Криму
16:59
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Футболіст збірної України Малиновський натякнув на трансфер у новий клуб
16:54
відключення електроенергії
Багато трансформаторів не встигли привезти в Україну, але ремонтники завантажені роботою, - Центр досліджень енергетики
16:46
в Індонезії затонув човен
Біля берегів Італії затонув човен з мігрантами: загинула 41 людина
16:45
Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ)
У Мелітополі росіяни планують навчати в окупованих приміщеннях вишів своїх силовиків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV