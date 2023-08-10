Про це Коболєв написав на своїй facebook-сторінці.

"Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги – браслетом, ще на 2 місяці", – написав він.

За словами Коболєва, суд відмовив у трансляції засідання "через недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів", оскільки не було запитів від преси.

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"Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову НЕ були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано НЕ було", – додав Коболєв.

Що відомо про справу Коболєва

19 січня 2023 року представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

1 березня 2023 року Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. Проте 7 березня пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що Коболєв не вніс заставу. 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.

14 березня Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень.

6 квітня НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв. НАБУ розпочало нове розслідування щодо передачі 305 млн куб. м державного газу фіктивній фірмі у 2020 році.

12 квітня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України". 14 квітня ВАКС не задовольнив повторне клопотання детективів НАБУ. Того ж 14 квітня НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Коболєва.