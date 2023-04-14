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НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Коболєва 

14 квітня, 2023 п'ятниця
19:53
Кримінал Андрій Коболєв

Завершено розслідування стосовно екскерівника Нафтогазу України Андрія Коболєва

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

"14 квітня 2022 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" у заволодінні в 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України. Рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалене через рішення ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства", – йдеться в повідомленні.

Тепер з матеріалами досудового розслідування має ознайомитися сторона захисту.

  • 19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру за звинуваченням у заволодінні понад 229 млн грн.
  • Пізніше спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що ексголова Нафтогазу Андрій Коболєв не вніс заставу в розмірі понад 229 млн гривень. Він мав зробити це протягом п'яти днів із моменту проголошення рішення ВАКС.
  • 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.
  • 14 березня, Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень.
  • 6 квітня НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв. НАБУ розпочало нове розслідування щодо передачі 305 млн куб. м. державного газу фіктивній фірмі у 2020 році.
  • 12 квітня слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України". 14 квітня ВАКС не задовольнив повторне клопотання детективів НАБУ щодо продовження строків досудового розслідування 

 
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