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НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв

Тетяна Шустрова
6 квітня, 2023 четвер
15:35
Статті Андрій Коболєв

Національне антикорупційне бюро України розпочало нове досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо передачі 305 млн куб. м. державного газу фіктивній фірмі у 2020 році

17 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий зобов’язав уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви керівника редакції журналістських розслідувань на телеканалі "Еспресо".

В НАБУ повідомляють, що досудове розслідування було розпочато 24.03.2023 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб.

Нагадаємо, 13 листопада 2020 року Господарський суд міста Києва затвердив "мирову угоду" між дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" ПАТ “Укртрансгаз” та приватними фірмами: ЗАТ "Укренергозбут", ТОВ "Фінансова компанія Фін-Інвест" і ТОВ "Профі Газ". За цією угодою, "Укртрансгаз" передав підставній фірмі "Профі Газ" 305 мільйонів кубометрів газу. Далі газ був розпроданий протягом кількох тижнів.

Андрій Коболєв

Дещо раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв особисто підписав рішення, згідно з яким 305 кубометрів газу передали від Нафтогазу до Укртрансгазу як позику, з метою виведення його у власність "Профі Газу".

І сам Коболєв, і Укртрансгаз всього лише за кілька місяців до цього називали шахраями приватні фірми, що взяли участь в цій угоді. І раптом позиція керівників Нафтогазу змінилася на протилежну.

Підставу, щоб взяти у держави газ безплатно, віднайшли в історії, що тягнеться з кінця 1999 року. Тоді приватна компанія "Укренергозбут" передала державному оператору газопроводів Укртрансгазу 418 мільйонів кубометрів газу для транспортування до своїх споживачів. Укртрансгаз зобов'язань не виконав: 305 мільйонів кубометрів газу зникли в транспортній системі.

Компанія "Укренергозбут" протягом 13 років безрезультатно намагалася стягнути газ у примусовому порядку, в той час, як держкомпанія відмовлялася визнавати існування боргу. У 2007 році Вищий господарський суд ухвалив остаточне рішення, що зобов'язувало держкомпанію повернути газ "Укренергозбуту"

Чинний на момент укладання мирової угоди у 2020 році керівник Укртрансгазу Сергій Перелома однозначно підтвердив, що борг перед "Укренергозбутом" існував. Також Перелома повідомив, що "Нафтогаз" ще в 1999 році використав ці 305 млн кубів газу на власний розсуд без згоди його реального власника.  В інтерв'ю "Бізнес Цензору" у березні 2021 року Перелома зазначав: "Укренергозбут” підтвердив, що газ у нього забрали. На моє особисте переконання: це підтвердження справжнє і воно зафіксоване судовим рішенням. В цілому, це рішення треба було виконати у 2007 році. Добровільно це не було зроблено".

Але коли керівник Укртрансгазу все ж таки вирішив віддати борг, то чомусь передав газ не реальному власнику "Укенергозбуту", а сторонній фірмі "Профі Газ", яка ніколи раніше не фігурувала у справі та, як з’ясували журналісти, мала ознаки фіктивності. Сталося це після того, як контроль над "Укренергозбутом" захопили рейдери у 2018 році.

Щоб вивести спірний газ на сторонніх осіб 15 квітня 2019 року нові власники "Укренергозбуту" передали право вимоги боргу ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест". У січні 2020 року "Фін-Інвест" отримав рішення суду, яким змінюється спосіб і порядок стягнення боргу. Замість здійснення постачання природного газу – стягнення з Укртрансгазу грошей в розмірі 2,3 млрд грн на користь "Фін-Інвесту". Цій фірмі вдається арештувати майно та рахунки Укртрансгазу і навіть списати з них 226 млн грн на свою користь.

Спершу Укртрансгаз віддавати борг невідомій компанії відмовлявся. І навіть звертався з заявою до ДБР та НАБУ. А дії "Фін-Інвест" в Нафтогазі назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

Протидія "шахраям" була досить успішною - 12 березня 2020 року Укртрансгаз через суд розблокував рахунки та запевнив, що "докладе максимум зусиль для повернення незаконно списаних коштів". 

До того ж суд заборонив віддавати гроші замість газу, а газ "Фін-Інвест" отримати не міг, бо не мав ліцензії на здійснення діяльності із постачання природного газу. Угода про переуступку боргу від "Укренергозбуту" до "Фін-Інвест" була скасована в суді у травні 2020 року. Також ТДМК оскаржувало в судах рейдерське захоплення акцій "Укренергозбуту".

За таких умов пряма передача грошей чи газу ТОВ ФК "Фін-Інвест" неминуче привела б керівників Укртрансгазу на лаву підсудних.

Андрій Коболєв

Тому в справу оперативно залучають іншу підставну фірму - "Профі Газ". 22 квітня 2020 року на "Профі Газ" була отримана ліцензія НКРЕКП з постачання природного газу. 25 червня захоплений рейдерами “Укренергозбут” без жодної мотивації відступив всі права вимоги боргу на користь ТОВ "Профі Газ". 13 листопада суд затвердив мирову угоду з передачі газу від Укртрансгазу до "Профі Газ" і впродовж місяця учасники оборудки продали отримане від держави паливо.

Журналісти розслідували цю оборудку майже 2 роки, адже її масштаби свідчать про велику корупцію. Ринкова вартість газу, який держава передала фіктивній фірмі, нині становить понад 3 млрд грн.

Раніше журналістам вдалося через суд зобов'язати НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внаслідок укладання цієї мирової угоди. Втім, у серпні 2021 року прокурор визначив підслідність кримінального провадження за Головним управлінням Національної поліції в м.Києві. Тож журналістам довелося знову звернутися до Вищого антикорупційного суду, щоб зобов’язати НАБУ розслідувати справу.

Новини
Україна
газ
Полтавщина
НАБУ
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