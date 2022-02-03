ВАКС на два місяці продовжив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову
У четвер, 3 лютого, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на Одеського міського голову Геннадія Труханова
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.
У суді зазначили, що підозрюваний зобов’язаний:
- прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; утримуватися від відвідувань приміщень, які належать чи використовуються Одеською обласною прокуратурою, а також товариствам та приватному підприємству, які зазначені в ухвалі слідчого судді;
- здати на зберігання детективу НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
- Нагадаємо, 6 жовтня 2021 року генпрокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
- Згодом Національне антикорупційне бюро розповіло про деталі підозри меру Одеси Геннадію Труханову та ще 15 особам. Виявилось, що його підозрюють у заволодінні держкоштами та землею.
- 11 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі.
- 23 листопада 2021 року Труханов вніс за себе заставу у 30 млн грн по справі щодо заволодіння держкоштами.
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