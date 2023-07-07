Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та в telegram-каналі Центру протидії корупції.

"7 липня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, відповідно до якого 4 роки позбавлення волі отримав чинний директор комерційний державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», яке входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки України, за залучення до процесу реалізації вибухових речовин, що вироблялись державним підприємством посередницьких комерційних структур, участь яких у господарських відносинах мала виключно формальний характер. Такі дії посадовця завдали збитків державному підприємству на суму понад 7 мільйонів гривень", - ідеться у повідомленні

Відомо також, що ВАКС погодився з доводами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"За вироком суду посадовцю підприємства призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах державної форми власності, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки та штрафом у розмірі 17 тис. грн", - зазначили у НАБУ.

Окрім того, суд задовольнив цивільний позов прокурора та стягнув з обвинуваченого 7 062 883,96 грн.

Додається, що вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У НАБУ зоурема зауважили, що інша справа уже щодо генерального директора державного підприємства "Павлоградський хімічний завод" та інших осіб, що діяли за аналогічною схемою перебуває на стадії підготовчого судового засідання у ВАКС.

У іншому, уже третьому, провадженні генеральному директору та директору з маркетингу у червні 2023 року повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем вже при закупівлі продукції для потреб державного підприємства.