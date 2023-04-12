ВАКС відмовив НАБУ у продовженні строків досудового розслідування у справі щодо Коболєва
Сьогодні, 12 квітня, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України"
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.
Відповідні мотиви та обґрунтування такого рішення буде оголошено судом 17.04.2023.
У суді нагадують, що колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.
- 19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру за звинуваченням у заволодінні понад 229 млн грн.
- Пізніше спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що ексголова Нафтогазу Андрій Коболєв не вніс заставу в розмірі понад 229 млн гривень. Він мав зробити це протягом п'яти днів із моменту проголошення рішення ВАКС.
- 7 березня Коболєв заявив, що НАБУ вимагає збільшити суму застави з 229 млн грн до 365 млн. Він також зазначив, що вже вніс 106 млн гривень застави.
- 14 березня, Вищий антикорупційний суд зобов'язав ексголову Нафтогазу Андрія Коболєва носити електронний браслет та залишив заставу в розмірі 229 млн гривень.
- 6 квітня НАБУ розпочало нове кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Коболєв. НАБУ розпочало нове розслідування щодо передачі 305 млн куб. м. державного газу фіктивній фірмі у 2020 році.
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