Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн", - ідеться в повідомленні.

Підозрюваного взяли під варту до 24 березня 2023 року включно.

Кабмін 22 січня звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Увечері 21 січня Національне антикорупційного бюро України затримало Лозинського, підозрюють в отриманні хабаря у $400 тис.

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