ВАКС заарештував організатора в справі про хабар Лозинському з правом внесення застави 100 млн грн
Вищий антикорупційний суд заарештував імовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
"У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн", - ідеться в повідомленні.
Підозрюваного взяли під варту до 24 березня 2023 року включно.
- Кабмін 22 січня звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
- Увечері 21 січня Національне антикорупційного бюро України затримало Лозинського, підозрюють в отриманні хабаря у $400 тис.
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