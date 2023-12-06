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ВАКС заарештував суддю Київського апеляційного суду Сливу з альтернативою застави

6 грудня, 2023 середа
22:52
Кримінал ВАКС

У середу, 6 грудня, обрали запобіжний захід до другого судді Київського апеляційного суду, підозрюваного в одержанні хабаря $35 тис.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час засідання слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував запобіжний захід до другого судді Київського апеляційного суду, якого разом з іншими трьома суддями цього суду підозрюють в одержанні хабаря в розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Строк дії запобіжного заходу – 60 діб.

Суддю взяли під варту в залі суду.

Як повідомив медіапроєкт "Ґрати", мова про суддю Київського апеляційного суду Юрія Сливу. Перед цим ВАКС ухвалив  рішення щодо судді Ігоря Паленика – арешт з альтернативою застави у близько 4 млн грн.

  • 30 листопада прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Їх підозрюють в отриманні $35 тис. хабаря за зняття арешту з двох літаків української авіакомпанії "Константа". ​​Вища рада правосуддя дала згоду на арешт усіх чотирьох суддів: В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Юрія Сливу і Віктора Глиняного. 

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


 
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