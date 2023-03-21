ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра Лозинському у справі про $400 тис. хабара
На засіданні 17 березня ВАКС змінив запобіжний захід колишньому заступникові міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт
Про це інформує Суспільне.
Після внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступникові міністра інфраструктури України Василю Лозинському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою.
- Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за хабар у $400 тис.
- 22 січня Кабмін звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. В НАБУ розповіли подробиці затримання.
- 17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського із можливість внести заставу в розмірі 50 млн грн.
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