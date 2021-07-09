Вакцинація не може спричинити захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

"Існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою, коли симптоми хвороби ще не розвинулись. Або ж може інфікуватись та захворіти після проведення вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після щеплення організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що можна захворіти. Але в цьому випадку захворювання можна перенести легко і без ускладнень", - йдеться в заяві НСЗУ.

Повідомляється, що загальна слабкість або підвищення температури - це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Симптоми зникають через кілька днів.

"Проте якщо з’явились характерні симптоми COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, - слід звернутися до свого сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

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