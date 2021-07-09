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Вакцинація не може спричинити захворювання на коронавірус, - МОЗ

9 липня, 2021 п'ятниця
14:59
Здоров'я вакцина

У Національній службі здоров'я заявили, що вакцина проти COVID-19 не може спричинити захворювання на коронавірус, проте існує ймовірність, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

"Існує ймовірність того, що людина отримує першу дозу вакцини вже інфікованою, коли симптоми хвороби ще не розвинулись. Або ж може інфікуватись та захворіти після проведення вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після щеплення організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Аналіз даних клінічних досліджень показує, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

"Навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що можна захворіти. Але в цьому випадку захворювання можна перенести легко і без ускладнень", - йдеться в заяві НСЗУ.

Повідомляється, що загальна слабкість або підвищення температури - це звичайна реакція на вакцину проти COVID-19. Симптоми зникають через кілька днів.

"Проте якщо з’явились характерні симптоми COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, - слід звернутися до свого сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.

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Суспільство
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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