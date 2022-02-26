"Вам потрібно діяти негайно". Володимир Кличко звернувся до цілого світу

Запис заяви розміщено ним в інстаграмі, передає Еспресо.TV.



"Вам потрібно діяти негайно. Будь-чим, що у вас є, і терміново.





Завтра або за годину, може бути запізно.



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Прошу, почніть діяти негайно", - наголосив Володимир Кличко.



В іншому випадку, додав Кличко, сучасний світ чекає "гуманітарна катастрофа" "в самому серці Європи".





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