Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"До війни вивезти, експортувати тонну зерна потрібно було заплатити 30 доларів, то зараз це коштує – 120 доларів. Своєю чергою, це означає, що виробники недоотримують прибуток. Відтак прибутковість агробізнесу в Україні впаде, навіть не зважаючи на те, що ціни на зерно пробивають стелю, зважаючи на події, які є в нашій країні", – сказав агроексперт.



Нів’євський додав, що єдиний варіант, аби все-таки звільнити елеватори та експортувати продукції в інші країни є розблокування українських морських портів. За словами експерта, інші варіанти експортування неможливі, або не доцільні.



"Залізницею можна вивезти зовсім не багато зерна, тим паче є ще багато іншою продукції, яку також потрібно експортувати. Наприклад, за рік в нас перевалювалось близько 150 млн тонн абсолютно різної продукції", – зауважив він.



Також агроексперт зазначив, що залізниця не була розрахована на таку кількість експортування, тож ті фізичні обмеження, які є, просто не дозволять вивезти всю продукцію. Окрім того, за словами Нів’євського, експортування автошляхами значно здорожчує логістику перевезення продукції.



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