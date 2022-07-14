Вартість нафти у світі вперше впала нижче рівня 24 лютого

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, інформує "Економічна правда".

Нафта вперше з початку війни в Україні опустилася нижче за позначку, на якій вона торгувалася в двадцятих числах лютого – останніми днями перед вторгненням.

Після падіння нижче 95 доларів вартість нафти повернулася на рівень трохи вище 96 доларів, що більш ніж на 3% нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Ціни на нафту стійко знижуються протягом останніх тижнів на тлі очікувань посилення грошово-кредитної політики ФРС, що може призвести до рецесії в американській економіці.

Крім цього, зниженню цін сприяє подорожчання долара по відношенню до інших резервних валют.

Після початку війни нафта значно дорожчала на побоюваннях, що Росія на тлі санкцій може обмежити видобуток.

Напередодні стало відомо, що США ведуть перемовини з ЄС та Великою Британією про запровадження максимальної ціни на російську нафту.

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