Варто переживати за ментальне здоров'я не лише Безуглої, а цілої фракції "Слуга народу": політолог Цибулько про цинічну заяву нардепки

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла на своїй сторінці у facebook написала: "Дійсно, якщо роту нардепів "Європейської Солідарності" відправити в Авдіївку, то ми отримаємо Дебальцеве-2 чи Мінськ-3"?

"Найогидніше, що Безугла це сказала в день, коли загинув депутат із Сумщини з "Європейської солідарності" Мирослав Ляшок. Чесно кажучи, в мене така підозра, що Мар'яна Безугла, як голова комітету з питань оборонної безпеки знає точно, що в роті 32 зуби, але скільки солдат в роті вона не знає. Я дуже переживаю за ментальне здоров'я не лише Безуглої, а цілої фракції "Слуга народу"", - зазначив Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".

Він вважає, що на дії "слуг" потрібно реагувати з холодним розумом і політичною зрілістю.

"Але справа в тому, що це вони роблять за наші гроші. Замість того, щоб раціонально дбати про оборону країни, вони нераціонально витрачають мільярди грошей під час війни. Для цього і запускаються ці "безуглі" , щоб вплинути на медійний простір", - розповів політолог.

За його словами, зараз відбуваються так звані "примірки" за майбутні вибори. Але навряд чи в них політично виживе кожен четвертий із "слуг народу".

"Вони починають атакувати найстабільнішу, найінтелектуальнішу та досвідчену фракцію "ЄС". Дві політсили, одна чисельна, друга нечисельна. Але "бойовий взвод" перемагає повну "роту слуг". День, коли гине депутат "ЄС", Безугла виносить тему про "роту з ЄС", але в цей час лідер фракції Порошенко звертається до Байдена в США з проханням оголосити запрошення України в НАТО. А наступний саміт буде навесні наступного року у Вашингтоні. Подивімося на незрілу і зрілу політичну поведінку", - резюмував Цибулько.