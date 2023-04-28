"Варварство лише зміцнює рішучість українців". Посли США та Британії відреагували на нові ракетні удари РФ
Посли США та Британії відреагували на нові ракетні удари РФ та заявили, що жорстокість РФ лише зміцнює рішучість України та поглиблює відданість США підтримці України у її боротьбі
Про це написала у twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи ракетну атаку РФ на українські міста.
"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", – зазначила Брінк.
Окрім цього, повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у себе в twitter також прокоментувала чергову атаку РФ.
"У мене є друзі в Умані, яким довелося тікати зі своїх квартир. Це не повинно робити вчорашні авіаудари Росії гіршими, ніж інші, але, оскільки я знаю людей, які постраждали, це неминуче робить їх такими. Те, що за ці атаки настане правосуддя, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за це", - написала вона.
- 28 квітня РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 14 загиблих, серед них - двоє 10-річних дітей, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина.
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