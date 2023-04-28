"Варварство лише зміцнює рішучість українців". Посли США та Британії відреагували на нові ракетні удари РФ

Про це написала у twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи ракетну атаку РФ на українські міста.

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України у її боротьбі", – зазначила Брінк.

Окрім цього, повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у себе в twitter також прокоментувала чергову атаку РФ.

"У мене є друзі в Умані, яким довелося тікати зі своїх квартир. Це не повинно робити вчорашні авіаудари Росії гіршими, ніж інші, але, оскільки я знаю людей, які постраждали, це неминуче робить їх такими. Те, що за ці атаки настане правосуддя, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за це", - написала вона.