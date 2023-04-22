Ватажка одного з угруповань ІДІЛ затримали в Грузії
Служба державної безпеки Грузії затримала ватажка одного з угруповань терористичної організації "Ісламська держава" Малхаза Паксашвілі
Про це інформує Грузія Online.
Служба держбезпеки, Генеральна прокуратура та МВС Грузії у межах спільного розслідування зібрали докази, за допомогою яких вдалося встановити причетність Паксашвілі до ІДІЛ. Так у 2013 він виїхав із Грузії до Сирії та приєднався до терористичного угруповання "Ісламська держава".
В період з 2013-го по 2015 рік чоловік брав участь у бойових діях і нападах у складі ІДІЛ. Також, за інформацією Служби держбезпеки, Паксашвілі мав тісні зв'язки з командирами високої ланки ІДІЛ. В одному з угруповань терористичної організації він обіймав посаду так званого "наїба", тобто помічника начальника.
Чоловіку висунули підозру за статтею 328 КК Грузії. Вона передбачає членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння терористичній діяльності. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 17 років.
- Четверо бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) були вбиті 17 березня під час операції в західній провінції Іраку Анбар.
- 4 квітня військові Сполучених Штатів заявили, що одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" Халіда Ейдд Ахмадf аль-Джабурі ліквідували під час удару по Сирії.
- 17 квітня у Сирії озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів - загинуло щонайменше 30 людей. У злочині підозрюють бойовиків "Ісламської держави".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе