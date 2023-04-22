Ватажка одного з угруповань ІДІЛ затримали в Грузії

Про це інформує Грузія Online.

Служба держбезпеки, Генеральна прокуратура та МВС Грузії у межах спільного розслідування зібрали докази, за допомогою яких вдалося встановити причетність Паксашвілі до ІДІЛ. Так у 2013 він виїхав із Грузії до Сирії та приєднався до терористичного угруповання "Ісламська держава".

В період з 2013-го по 2015 рік чоловік брав участь у бойових діях і нападах у складі ІДІЛ. Також, за інформацією Служби держбезпеки, Паксашвілі мав тісні зв'язки з командирами високої ланки ІДІЛ. В одному з угруповань терористичної організації він обіймав посаду так званого "наїба", тобто помічника начальника.

Чоловіку висунули підозру за статтею 328 КК Грузії. Вона передбачає членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння терористичній діяльності. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 17 років.