Вайлдер поділився очікуваннями від другого бою Усик - Джошуа
Американський важковаговик Деонтей Вайлдер заявив, що у реванші перевага українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа буде ще більшою
Про це він заявив у інтерв'ю BT Sport Boxing.
За словами Вайлдера, його не здивувала перемога Усика над Джошуа, хоча українець мав проблеми у двох своїх перших поєдинках у надважкій вазі.
"Я взагалі не здивований результатом бою. Малік Скотт завжди говорить про Усика і про те, наскільки він майстерний. Тим більше він прийшов з першої важкої ваги. У нього однозначно були проблеми. У суперважкій вазі він намучився з Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою, але стилі роблять бої", - сказав Вайлдер.
На його думку, Усик в другому поєдинку проти Джошуа виглядатиме ще переконливіше.
"Усик просто прорахував Джошуа в той момент. Я думаю, що в другому поєдинку він прорахує його ще краще. Усик сказав, що буде ще швидшим, і я вважаю, що його швидкість трохи збільшиться. Але, врешті-решт, це бокс. Ми нічого не знаємо, поки це не відбудеться", - сказав Вайлдер.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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