Вайлдер поділився очікуваннями від другого бою Усик - Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю BT Sport Boxing.

За словами Вайлдера, його не здивувала перемога Усика над Джошуа, хоча українець мав проблеми у двох своїх перших поєдинках у надважкій вазі.

"Я взагалі не здивований результатом бою. Малік Скотт завжди говорить про Усика і про те, наскільки він майстерний. Тим більше він прийшов з першої важкої ваги. У нього однозначно були проблеми. У суперважкій вазі він намучився з Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою, але стилі роблять бої", - сказав Вайлдер.

На його думку, Усик в другому поєдинку проти Джошуа виглядатиме ще переконливіше.

"Усик просто прорахував Джошуа в той момент. Я думаю, що в другому поєдинку він прорахує його ще краще. Усик сказав, що буде ще швидшим, і я вважаю, що його швидкість трохи збільшиться. Але, врешті-решт, це бокс. Ми нічого не знаємо, поки це не відбудеться", - сказав Вайлдер.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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