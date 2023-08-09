Важковаговик, якого побили Кличко, Ф'юрі та Джошуа, змінив ім'я на честь Путіна
Американський боксер Кевін Джонсон перед боєм у РФ заявив, що змінив ім'я на честь російського диктатора Володимира Путіна
Про це Джонсон заявив у інтерв'ю російській газеті "Ізвестія".
За словами 43-річного американця відтепер його називатимуть Кевін Володимирович Джонсон.
"Щоб зробити величезний комплімент президенту Володимиру Путіну, я вирішив змінити моє ім'я. Мене тепер зватимуть Кевін Володимирович — на честь Володимира Путіна. Без жартів. Тепер я на сто відсотків росіянин", - сказав Джонсон.
18 серпня Кевін Джонсон проведе у Москві бій проти росіянина Марка Петровського. Промоутер з РФ Володимир Хрюнов раніше заявив, що американець має намір звернутися за отриманням російського громадянства та жити в Самарі.
Хто такий Кевін Джонсон
Джонсон неодноразово виходив на ринг проти лідерів надважкого дивізіону. У 2009 році він програв за очками українцю Віталію Кличку, в 2012 році поступився суддівським рішенням британцю Тайсону Ф'юрі, а у 2015-му був нокаутований ще одним боксером з Великої Британії - Ентоні Джошуа. У 2022 році американця перемогли українці Ігор Шевадзуцький та Віктор Вихрист.
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