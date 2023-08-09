Про це Джонсон заявив у інтерв'ю російській газеті "Ізвестія".

За словами 43-річного американця відтепер його називатимуть Кевін Володимирович Джонсон.

"Щоб зробити величезний комплімент президенту Володимиру Путіну, я вирішив змінити моє ім'я. Мене тепер зватимуть Кевін Володимирович — на честь Володимира Путіна. Без жартів. Тепер я на сто відсотків росіянин", - сказав Джонсон.

18 серпня Кевін Джонсон проведе у Москві бій проти росіянина Марка Петровського. Промоутер з РФ Володимир Хрюнов раніше заявив, що американець має намір звернутися за отриманням російського громадянства та жити в Самарі.

Хто такий Кевін Джонсон

Джонсон неодноразово виходив на ринг проти лідерів надважкого дивізіону. У 2009 році він програв за очками українцю Віталію Кличку, в 2012 році поступився суддівським рішенням британцю Тайсону Ф'юрі, а у 2015-му був нокаутований ще одним боксером з Великої Британії - Ентоні Джошуа. У 2022 році американця перемогли українці Ігор Шевадзуцький та Віктор Вихрист.