Важливо забезпечити присутність максимальної кількості держав-партнерів: Зеленський про місце проведення саміту формули миру
Зеленський розповів, що Україна проводить консультації, щодо часу та місця проведення саміту формули миру, аби якомога більше держав могли бути присутніми
Про це президент заявив під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, повідомляє Укрінформ.
Він підкреслив, що саме від місця та дати залежатиме кількість держав, що зможе бути присутньою, а Україна зацікавлена в максимальній кількості партнерів.
"Ми проводимо багато консультацій, і я особисто з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт зі змістом формули миру. Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, що зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця, і дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим", - сказав Зеленський.
- Парламент Австрії закликав федеральний уряд підтримати виведення військ РФ з України та встановлення миру з урахуванням розробленої формули Зеленського.
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