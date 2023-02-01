Про це президент заявив під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що саме від місця та дати залежатиме кількість держав, що зможе бути присутньою, а Україна зацікавлена в максимальній кількості партнерів.

"Ми проводимо багато консультацій, і я особисто з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт зі змістом формули миру. Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, що зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця, і дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим", - сказав Зеленський.

Парламент Австрії закликав федеральний уряд підтримати виведення військ РФ з України та встановлення миру з урахуванням розробленої формули Зеленського.

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