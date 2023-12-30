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Вбивство доброволиці Окуєвої під Києвом: Угорщина відмовила в екстрадиції підозрюваного росіянина

30 грудня, 2023 субота
16:55
Кримінал Аміна Окуєва

Угорщина відмовила Україні в екстрадиції росіянина, якого підозрюють у вбивстві чеченської доброволиці та ветеранки АТО Аміни Окуєвої: авто, в якому вона перебувала, розстріляли на Київщині у 2017 році

Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії повідомив начальник управління Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін наразі переховується від правосуддя в Угорщині. Україна звернулася з екстрадиційним запитом щодо нього, але отримала відмову. 

"Угорський суд відмовив у екстрадиції через війну в Україні", - вказав Нєбитов. 

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої 

Попередній замах на командира миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва та його дружину доброволицю АТО та снайперку Аміну Окуєву мав місце 1 червня 2017 року на Подолі в Києві. Тоді Окуєва зуміла нейтралізувати й поранити нападника. 

7 червня 2017 року нападнику Артуру Денісултанову (відомому у кримінальних колах Санкт-Петербурга як злочинний авторитет на прізвисько "Дінго"), який виявився особистим кілером Рамзана Кадирова, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права на заставу. Він відразу почав давати свідчення. Повідомлялося, що свій фальшивий український паспорт Денісултанов отримав протягом п'яти днів.

25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу Еспресо було скоєно замах на нардепа Ігоря Мосійчука. Окуєва була його помічником. Мосійчук пов'язує замахи на себе й подружжя Осмаєва-Окуєвої, а також вважає, що це справа рук людей Кадирова.

30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по чеченських добровольцях Аміні Окуєвій та Адаму Осмаєву. Окуєва загинула, Осмаєва поранено.

Читайте також: Хто така Аміна Окуєва, яку розстріляли під Києвом

12 січня 2020 року прокуратура Київщини повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

"На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та в січні 2019 року, які також розкрито", - розповіли у прокуратурі. 

У лютому 2021 року прокуратура направила в суд справу проти групи осіб, обвинувачених у вбивстві Окуєвої та ще низці замахів. Замовники вбивств і замахів перебували у розшуку. 

Згодом київський апеляційний суд замінив утримання під вартою на домашній арешт уродженцю Каспійська Ігорю Редькіну, якого підозрюють в організації замаху на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва, повідомляє Кавказ.Реалії, посилаючись на слова Осмаєва. 

Суспільство
Світ
Україна
поліція
Угорщина
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