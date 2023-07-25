Про це повідомляє Sky News із посиланням на дослідження вчених із World Weather Attribution, наукового співробітництва, яке вивчає атрибуцію екстремальних подій, розрахунки впливу зміни клімату на екстремальні метеорологічні події, такі як хвилі спеки, посухи та шторми.

Вчені також виявили, що ймовірність липневої спеки в Китаї була в 50 разів більшою через викиди парникових газів.

Також зазначається, що на початку липня температура в окремих частинах усіх трьох регіонів (Північна Америка, Європа та Китай) досягла 45 градусів, що спричинило масові збої та серйозну небезпеку для здоров’я.

За даними дослідження, спекові хвилі, подібні до тих, що спостерігаються в липні 2023 року, тепер можна очікувати раз на 15 років у Північній Америці, раз на 10 років - у Європі та раз на п’ять років - у Китаї.

Вчені також попереджають, що, якщо підвищення температури досягне 2 градусів за Цельсієм вище рівня середини XIX століття, такі події, як нинішні спекові хвилі, стануть ще частішими й відбуватимуться кожні два-п’ять років.

Додається, що без глобального потепління спекові хвилі в Європі та Північній Америці були б майже неможливими, тоді як спекові хвилі в Китаї очікувалися б лише раз на 250 років.