Вдруге за 2 дні: окупанти обстріляли житловий район Авдіївки
Російські війська вдруге за 2 дні обстріляли житловий сектор Авдіївки
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Під час обстрілів міни та снаряди потрапили у будинки та зруйнували декілька домогосподарств.
Постраждалих серед мирних жителів немає.
Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ про порушення режиму тиші.
- Нагадаємо, 1 липня російські війська обстріляли житловий сектор у прифронтовій Авдіївці.
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