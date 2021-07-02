Вдруге за 2 дні: окупанти обстріляли житловий район Авдіївки

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Під час обстрілів міни та снаряди потрапили у будинки та зруйнували декілька домогосподарств.



Постраждалих серед мирних жителів немає.



Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ про порушення режиму тиші.

Нагадаємо, 1 липня російські війська обстріляли житловий сектор у прифронтовій Авдіївці.