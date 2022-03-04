"Вдячний за невідкладну допомогу": Зеленський обговорив з директоркою МВФ фінансову підтримку України

Про це Зеленський написав у Twitter.



"Обговорили фінансову підтримку України. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії", - зазначив президент.



Провів перемовини з виконавчим директором МВФ @KGeorgieva. Обговорили фінансову підтримку ????????. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення ???????? після завершення російської агресії. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк оприлюднили спільну заяву щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, та оголосили про фінансову та інші види підтримки Україні