"Вдячний за невідкладну допомогу": Зеленський обговорив з директоркою МВФ фінансову підтримку України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконавчою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Обговорили фінансову підтримку України. Вдячний за невідкладну допомогу, яку вже надає фонд. МВФ має взяти на себе лідерство у фінансуванні відновлення України після завершення російської агресії", - зазначив президент.
Міжнародний валютний фонд та Світовий банк оприлюднили спільну заяву щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, та оголосили про фінансову та інші види підтримки Україні
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