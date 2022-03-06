Ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, - Макрон після розмов з Путіним та Зеленським

Про це він написав у Twitter.



"Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів", - написав Макрон.



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