Велика Британія надала Україні $500 мільйонів кредитних гарантій
Сполучене Королівство вирішило надати Україні фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів кредитних гарантій
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак підтримав заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету. Кредитні гарантії призначені для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій. Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені видатки і соціальні програми.
"Британія готова долучитись до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ", – додають у повідомленні.
- Додамо, голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Українська економіка вже адаптувалась до воєнного стану.
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