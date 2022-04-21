Велика Британія надала Україні $500 мільйонів кредитних гарантій

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак підтримав заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету. Кредитні гарантії призначені для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій. Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені видатки і соціальні програми.

"Британія готова долучитись до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ", – додають у повідомленні.

Додамо, голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Українська економіка вже адаптувалась до воєнного стану.