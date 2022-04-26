Велика Британія направить в Україну 22 швидкі та доставила вже понад 40 пожежних машин

Про це йдеться на сайті уряду.

"Ми надсилаємо нові машини швидкої допомоги, пожежні машини та фінансування для експертів у сфері охорони здоров’я, щоб допомогти українцям надавати життєво важливу медичну допомогу та рятувати життя. Велика Британія допомагає посилити спроможність України, щоб переконатися, що жорстоке вторгнення Путіна провалиться", – написав у Twitter британський прем’єр Борис Джонсон.

Велика Британія поставить в Україну 22 нові машини швидкої допомоги до вже анонсованих NHS Trusts. Машини оснащені аптечками і медичними сумками. Найближчими днями вони мають виїхати в Україну. Це пряма відповідь на запит українського уряду.

Ще дві колони з понад 40 пожежних машин, наповнених тисячами одиниць рятувального обладнання, включаючи 300 пожежних рукавів та майже 10 000 одиниць захисного одягу, прибули в Україну і вже надають життєво важливу підтримку вогнеборцям на передовій. Це – найбільша допомога пожежним спорядженням, яку Британія коли-небудь відправляла в іншу країну.

Благодійна організація UK-Med отримає від МЗС 300 тисяч фунтів на програми навчання для українських медиків. Також Британія надає Україні медикаментів та виробів медичного призначення на 300 тисяч фунтів.

Велика Британія вже виділила кредитні гарантії на суму до 1 мільярда доларів США для підтримки економіки України. Загальна сума гуманітарної допомоги для вирішення поточної кризи в Україні становить близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додамо, що премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував відновлення роботи британського посольства у Києві

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