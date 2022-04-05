Велика Британія обіцяє у Радбезі ООН показати світові "путінську війну такою, якою вона є насправді"

Про це йдеться у твіті постійного представництва Великої Британії при ООН, яка головує в Радбезі.

"У вівторок на засіданні Ради Безпеки стосовно України виступить Президент Зеленський після його візиту до Бучі", - ідеться в повідомленні.

Далі британці пишуть, що їх головування в РБ ООН гарантує, що правда про воєнні злочини Росії буде почута: "Ми покажемо путінську війну такою, якою вона є насправді".



Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі.

Росія намагалася зібрати Радбез на день раніше, проте Бриитанія, яка зараз головує у РБ ООН, відхилила їх пропозицію.

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