Велика Британія обіцяє у Радбезі ООН показати світові "путінську війну такою, якою вона є насправді"
Британія на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 5 квітня, має намір донести правду про військові злочини Росії
Про це йдеться у твіті постійного представництва Великої Британії при ООН, яка головує в Радбезі.
"У вівторок на засіданні Ради Безпеки стосовно України виступить Президент Зеленський після його візиту до Бучі", - ідеться в повідомленні.
Далі британці пишуть, що їх головування в РБ ООН гарантує, що правда про воєнні злочини Росії буде почута: "Ми покажемо путінську війну такою, якою вона є насправді".
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
- Нагадаємо, сьогодні, 5 квітня, Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі.
- Росія намагалася зібрати Радбез на день раніше, проте Бриитанія, яка зараз головує у РБ ООН, відхилила їх пропозицію.
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