Про це повідомляє The Times.

Військові припускають, що незабаром війни можуть розгортатися за допомогою пристроїв приборкування сигналу без пострілу. Про це, зокрема, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Джеремі Куін. За його словами, уряду "потрібно бути пильним" щодо загрози втручання супутників, оскільки Росія використовує війну в Україні, щоб перевірити свої перешкоди GPS. "Нам треба винести з цього уроки і продовжувати нашу власну інноваційну роботу в цій галузі", - додає Куін.

Інформацію про пошук урядом альтернатив GPS підтвердили у британському міністерстві у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

За даними видання, Великобританія розглядає альтернативні навігаційні системи, включаючи британську OneWeb та американську NextNav. З останньої вже ведуться переговори про розгортання у Лондоні та Манчестері системи навігації, яка використовує лише сигнал наземних станцій.

"Ми співпрацюємо з федеральним урядом США, щоб спробувати створити систему, яка зможе замінити GPS у зв'язку з загрозою, на яку наражається GPS з боку Росії та інших держав", - заявив глава NextNav Ганеш Паттабіраман.

За його словами, різке припинення роботи GPS стане "майже екзистенційною" загрозою, оскільки може призвести до збоїв у роботі систем енергопостачання, мобільних телефонів, банків та серйозно ускладнить використання високоточних озброєнь.

Відзначимо, очільник Пентагону заявив, що загальна стратегія Путіна щодо України невідома.

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