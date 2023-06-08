Велика Британія виділила додаткові кошти для роботи МАГАТЕ в Україні

Про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.

"Велика Британія оголосила про додаткове фінансування МАГАТЕ у розмірі 750 тис. фунтів стерлінгів для підтримки роботи з ядерної безпеки в Україні", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що представники МАГАТЕ перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, де стежать за ядерною безпекою.

Міжнародне агентство з атомної енергії — це міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях. Основними джерелами фінансування діяльності Агентства є Фонд регулярного бюджету, Фонд технічного співробітництва та позабюджетні фонди на підтримку програм. Кошти надають переважно держави-члени і в деяких випадках інші донори. Велика Британія є членом МАГАТЕ з 1957 року.