Велика Британія введе персональні санкції проти російських олігархів Тимченка та братів Ротенбергів, - Джонсон

Про це він заявив під час виступу в уряді, передає UA:Перший.



За словами Бориса Джонсона, санкції накладуть на російських олігархів Бориса й Аркадія Ротенбергів, а також - Геннадія Тимченка.



Крім того, Велика Британія застосує обмеження проти банків РФ. Санкції введуть щодо Чорноморського банку розвитку, Промзв'язокбанку, Black Sea Bank, Індустріального ощадбанку, Генбанку та банку "Росія".

Нагадаємо, Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ.