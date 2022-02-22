Велика Британія введе персональні санкції проти російських олігархів Тимченка та братів Ротенбергів, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна планує запровадити санкції проти російських банків і олігархів
Про це він заявив під час виступу в уряді, передає UA:Перший.
За словами Бориса Джонсона, санкції накладуть на російських олігархів Бориса й Аркадія Ротенбергів, а також - Геннадія Тимченка.
Крім того, Велика Британія застосує обмеження проти банків РФ. Санкції введуть щодо Чорноморського банку розвитку, Промзв'язокбанку, Black Sea Bank, Індустріального ощадбанку, Генбанку та банку "Росія".
- Нагадаємо, Велика Британія на засіданні Радбезу ООН заявила, що розширить санкції проти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.61
Купівля 28.61Продаж 29.22
-
EUR
Купівля 32.32Продаж 33.11
- Актуальне
- Важливе