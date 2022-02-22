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Велика Британія введе персональні санкції проти російських олігархів Тимченка та братів Ротенбергів, - Джонсон

22 лютого, 2022 вiвторок
15:02
Світ Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна планує запровадити санкції проти російських банків і олігархів

Про це він заявив під час виступу в уряді, передає UA:Перший.

За словами Бориса Джонсона, санкції накладуть на російських олігархів Бориса й Аркадія Ротенбергів, а також - Геннадія Тимченка.

Крім того, Велика Британія застосує обмеження проти банків РФ. Санкції введуть щодо Чорноморського банку розвитку, Промзв'язокбанку, Black Sea Bank, Індустріального ощадбанку, Генбанку та банку "Росія".

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Новини
санкції
російські банки
російські олігархи
Велика Британiя
Ротенберг
Тимченко
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