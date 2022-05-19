Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній
Нові санкції Великої Британії проти великих російських авіакомпаній не дозволять їм заробляти на своїх посадкових слотах
Про це повідомляє Уряд Великої Британії.
Міністерка закордонних справ Ліз Трасс заявила, що поки Росія продовжує наступ на Україну, Велика Британія продовжуватиме націлюватися на російську економіку.
"Сьогодні ми переконуємося, що вони (російські авіакомпанії, - ред.) не зможуть отримати готівку зі своїх вигідних посадкових місць у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе", - сказала вона.
Завдяки новим санкціям проти великих російських авіакомпаній, Росія не зможе заробляти на посадкових слотах у великих аеропортах Великої Британії та втратить до 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Нагадаємо, 13 травня Велика Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, ексдружини Путіна та їхніх родичів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе