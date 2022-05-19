Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній

Про це повідомляє Уряд Великої Британії.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс заявила, що поки Росія продовжує наступ на Україну, Велика Британія продовжуватиме націлюватися на російську економіку.

"Сьогодні ми переконуємося, що вони (російські авіакомпанії, - ред.) не зможуть отримати готівку зі своїх вигідних посадкових місць у наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну – ми не зупинимося, поки Україна не переможе", - сказала вона.



Завдяки новим санкціям проти великих російських авіакомпаній, Росія не зможе заробляти на посадкових слотах у великих аеропортах Великої Британії та втратить до 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 13 травня Велика Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, ексдружини Путіна та їхніх родичів.