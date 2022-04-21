Велика Британія запровадила санкції ще проти 26 фізичних та юридичних осіб з Росії

Про це пише Reuters.



"Великобританія в четвер додала 26 нових пунктів до свого списку санкцій проти Росії через війну в Україні, зокрема щодо військових та оборонних компаній", – йдеться в повідомленні.



Зокрема, до санкційного списку британська влада включила т.в.о.голови МНС Росії Олександра Чупріяна, командувача Силами спеціальних операцій РФ Валерія Флюстікова, першого заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи Богданського та колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова. Під санкціями також опинилися концерн "Калашников", ракетно-космічний центр "Прогрес", Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, Науково-дослідний технологічний інститут імені О.П. Александрова та інші російські науково-дослідні інститути.

Додамо, 20 квітня Мінфін США вкотре розширив список санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи впровадили проти 40 юридичних осіб.