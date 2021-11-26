Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Велика Британія заявила, що новий штам коронавірусу - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх

Велика Британія заявила, що новий штам коронавірусу - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх

26 листопада, 2021 п'ятниця
12:52
Світ

У п'ятницю, 26 листопада, Велика Британія заявила, що новий штам COVID-19, знайдений у Південній Африці - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх

Про це повідомляє Reuters.

Агентство охорони здоров’я Великої Британії повідомило, що вважає нещодавно виявлений варіант коронавірусу, який поширюється в Південній Африці, - "найбільш серйозним" серед усіх попередньо знайдених.

Вчені заявили, що наразі необхідно з'ясувати, чи робить новий COVID-варіант вакцини неефективними.

В агентстві пояснили, що варіант B.1.1.529 має шипоподібний білок, який різко відрізняється від білку оригінального коронавірусу, в основі якого лежать вакцини проти COVID-19.

26 листопада британський уряд заборонив перельоти з Південної Африки, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні, аргументуючи це тим, що уроки пандемії показують, наскільки важливе швидке реагування.

  • Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.
  • Вранці 26 листопада повідомлялось, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Коронавірус
Читайте також:
Валентин Наливайченко
25 листопада, 2021 четвер
"Це вершина цинізму і лицемірства": Наливайченко заявив, що готує звернення до НАБУ з вимогою розслідувати святкування ювілею Єрмака
Френк Санчес
24 листопада, 2021 середа
Непереможний кубинський нокаутер викликав Усика на бій
25 листопада, 2021 четвер
Розвідка доповідає, що російська армія деморалізована, - нардеп Цимбалюк
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.98
    Купівля 26.98
    Продаж 27.24
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
26 листопада
14:29
Українські фанати
В Італії на стадіон не впустили фаната "Зорі", у якого був банер з написом "Луганськ - це Україна"
14:28
Розвідка: На окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ
13:58
Українці згенерували в застосунку "Дія" понад 300 тис. сертифікатів про одужання від коронавірусу
13:53
Зеленський
Зеленський анонсував контакт Єрмака з Кремлем після розмов з Меркель та Мішелем
13:47
ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій
13:46
Наживо
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський проводить пресмарафон: всі подробиці онлайн
13:38
Зеленський
Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, - Зеленський про другий термін президентства
13:37
Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину
13:18
Василь Бурба
Коли Бурба зрозумів, що його ідеї були розколоті Росією, він злив інформацію про вагнерівців, - Зеленський
13:10
На екскерівника ГУР Бурбу готували замах, - Зеленський
12:30
Зеленський
Ми контролюємо наші кордони і готові до ескалації, - Зеленський про можливість вторгнення РФ
12:23
Зеленський
"Туди хочуть втягнути Ріната Ахметова": Зеленський отримав інформацію про державний переворот 1 грудня
12:20
Сергій Фурса
"У нас така деолігархізація, що Коломойський від неї виграє", − інвестбанкір Сергій Фурса
12:07
Тимур Ялкабов
Сильний біль у нирках: стан українського політв'язня у Росії Ялкабова погіршився, - Денісова
12:00
вакцинація дітей
З грудня Польща почне COVID-вакцинацію дітей від 5 років
11:51
Дія
У застосунку "Дія" з'явилась опція завантажити COVID-сертифікат
11:46
AstraZeneca
В Україні утилізують 400 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
11:32
пресмарафон Зеленського
На пресмарафон Зеленського журналісти заходитимуть групами по п’ять осіб: з’явився порядок проведення зустрічі
11:23
Оновлено
Смертельна ДТП на Харківщині: прокуратура розповіла деталі
10:57
Мексика марш проти насильства
У Мексиці на марші проти насильства над жінками вбили трьох людей
10:55
Ігор Кузін
Основний ризик занесення штаму коронавірусу "Дельта" до України йде з території РФ, - Кузін
10:48
лотерея
Powerball розіграє 243 мільйони доларів цієї суботи. Дізнайтесь, як взяти участь з України
10:38
Ірак евакуював з Білорусі понад 600 своїх громадян
10:16
У Південній Африці виявили понад 50 випадків нового COVID-штаму
10:06
штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє сильний вітер
09:24
коронавірус
В Україні розширилася "жовта" зона: до неї перейшли Тернопільська й Чернівецька області
09:12
гроші
Офіційний курс: долар зріс до максимуму за п’ять місяців
09:05
осінній дощ
Дощі з мокрим снігом, заморозки: якою буде погода 26 листопада
08:42
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили режим "тиші" на Донбасі
08:39
штам коронавірусу
В Україні за добу зафіксували майже 16 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей
08:21
Олексій Арестович
Арестович: Колишній керівник ГУР Бурба тричі переносив операцію із затримання вагнерівців
08:00
Інфографіка
Минай - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
07:45
Справа "вагнерівців"
Українським розвідникам, які готували операцію щодо вагнерівців, анулювали закордонні паспорти, - "Схеми"
07:43
Наречена Жадана, маленька чорна сукня і велика брехня – 5 книг про те, як змінити звичний сценарій
07:24
Олексій Данілов
Данілов: Наразі питання вторгнення російських військ залишається відкритим, проте Україна готова до війни з РФ
07:00
збірна України
Україна на ЧС-2022: де та коли дивитись жеребкування плей-офф кваліфікації
2021, четвер
25 листопада
23:58
"Рома" - "Зоря"
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після ганебної поразки в матчі з "Ромою"
23:50
"Рома" - "Зоря"
"Зоря" розгромно програла "Ромі" і слідом за "Динамо" та "Шахтарем" втратила шанси на плей-офф єврокубків
23:10
Володимир Зеленський та Ангела Меркель
Зеленський та Меркель обговорили нарощування Росією військ на сході України і кризу на кордонах ЄС
23:04
Сергій Нікіфоров
У Зеленського оприлюднили список ЗМІ, які допустили до пресмарафону президента
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV