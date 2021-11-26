Велика Британія заявила, що новий штам коронавірусу - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх

Про це повідомляє Reuters.



Агентство охорони здоров’я Великої Британії повідомило, що вважає нещодавно виявлений варіант коронавірусу, який поширюється в Південній Африці, - "найбільш серйозним" серед усіх попередньо знайдених.



Вчені заявили, що наразі необхідно з'ясувати, чи робить новий COVID-варіант вакцини неефективними.



В агентстві пояснили, що варіант B.1.1.529 має шипоподібний білок, який різко відрізняється від білку оригінального коронавірусу, в основі якого лежать вакцини проти COVID-19.



26 листопада британський уряд заборонив перельоти з Південної Африки, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні, аргументуючи це тим, що уроки пандемії показують, наскільки важливе швидке реагування.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.

Вранці 26 листопада повідомлялось, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.

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