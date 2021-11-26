Велика Британія заявила, що новий штам коронавірусу - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх
У п'ятницю, 26 листопада, Велика Британія заявила, що новий штам COVID-19, знайдений у Південній Африці - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх
Про це повідомляє Reuters.
Агентство охорони здоров’я Великої Британії повідомило, що вважає нещодавно виявлений варіант коронавірусу, який поширюється в Південній Африці, - "найбільш серйозним" серед усіх попередньо знайдених.
Вчені заявили, що наразі необхідно з'ясувати, чи робить новий COVID-варіант вакцини неефективними.
В агентстві пояснили, що варіант B.1.1.529 має шипоподібний білок, який різко відрізняється від білку оригінального коронавірусу, в основі якого лежать вакцини проти COVID-19.
26 листопада британський уряд заборонив перельоти з Південної Африки, Намібії, Ботсвани, Зімбабве, Лесото та Есватіні, аргументуючи це тим, що уроки пандемії показують, наскільки важливе швидке реагування.
- Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.
- Вранці 26 листопада повідомлялось, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.
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