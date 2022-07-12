Велика війна з Росією була неминучою, але тотальний жах передбачити було складно, - Іван Семесюк
Художник, фронтмен гурту "Пирятин" Іван Семесюк розповів, що мав розуміння, що повномасштабна війна країни-агресорки Росії проти України була неминучою, але передбачити тотальний жах було складно
Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Не вірилося, що війна буде настільки масштабною. Але було розуміння, що війна Росії проти України неминуча. Інша справа - ось такий тотальний жах. От це було складно передбачити. Багато митців у агрегатному стані війни живе давно", - зазначив Семесюк.
Музикант наголосив, що позитивним є те, що наша країна здатна жити мирним життям, не зважаючи на найлютішу війну XXI століття.
"Мене тішить, що Україна не виглядає країною, яка перебуває на межі катастрофи. З одного боку - екзистенційна, найлютіша в XXI ст війна, але наша країна здатна жити мирним життям. Це нормально. Хотілося б, аби до волонтерства долучилися всі українці, але це неможливо. У нашій країні є дуже багато людей без жодної ідентичності", - зауважив Іван Семесюк.
- 11 липня гурт "Танок на майдані Конґо" опублікував пісню, яку присвятив тимчасово окупованому Енергодару: "Енергодар — це Україна!".
- Американське місто Медісон оголосило 19 липня Днем ДахаБрахи, цього дня український етногурт виступить в рамках ювілейного туру Сполученими Штатами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.69
Купівля 35.69Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.71Продаж 37.02
- Актуальне
- Важливе