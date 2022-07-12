Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Не вірилося, що війна буде настільки масштабною. Але було розуміння, що війна Росії проти України неминуча. Інша справа - ось такий тотальний жах. От це було складно передбачити. Багато митців у агрегатному стані війни живе давно", - зазначив Семесюк.

Музикант наголосив, що позитивним є те, що наша країна здатна жити мирним життям, не зважаючи на найлютішу війну XXI століття.

"Мене тішить, що Україна не виглядає країною, яка перебуває на межі катастрофи. З одного боку - екзистенційна, найлютіша в XXI ст війна, але наша країна здатна жити мирним життям. Це нормально. Хотілося б, аби до волонтерства долучилися всі українці, але це неможливо. У нашій країні є дуже багато людей без жодної ідентичності", - зауважив Іван Семесюк.

11 липня гурт "Танок на майдані Конґо" опублікував пісню, яку присвятив тимчасово окупованому Енергодару: "Енергодар — це Україна!".

Американське місто Медісон оголосило 19 липня Днем ДахаБрахи, цього дня український етногурт виступить в рамках ювілейного туру Сполученими Штатами.

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