"Великий Бандерик": у Міноборони поділилися успіхами введеного в експлуатацію українського дрона
Уведений в експлуатацію у квітні безпілотник вітчизняного виробництва "Великий Бандерик" демонструє успіхи на фронті, зокрема може працювати в будь-яку погоду
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць.
Його визначальними характеристиками є:
- наявність 8 потужних моторів, які забезпечують його надійну роботу;
- мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією.
Окрім того, дрон здатний нести навантаження до 31,5 кг і готовий до різноманітних завдань.
"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - розповіли в Міноборони.
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
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