"Великий Бандерик": у Міноборони поділилися успіхами введеного в експлуатацію українського дрона

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць.

Його визначальними характеристиками є:

наявність 8 потужних моторів, які забезпечують його надійну роботу;

мультифункціональна система скидування - точна доставка різних типів боєприпасів;

віддалене керування з будь-якої точки світу - забезпечується універсальною наземною станцією.

Окрім того, дрон здатний нести навантаження до 31,5 кг і готовий до різноманітних завдань.

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - розповіли в Міноборони.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua