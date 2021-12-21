"Венедіктова не підписала, у тексті помилки": нардеп Цимбалюк заявив, що підозра Порошенку не має жодної перспективи

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Справа не має жодної перспективи з певних ознак. Перше - підозру не підписала генпрокурорка Венедіктова. Я вважаю, їй честь і хвала - вона не взяла на себе таку відповідальність підписати цю підозру. Це перша ознака того, що все не так нормально. Це говорить, що вона правник", - сказав Цимбалюк.



Він сказав, що ще одна ознака є у тексті підозри.



"Наступна річ - коли я прочитав у одному з видань текст підозри. Там теж допущено декілька помилок. Одна із них, що президент Порошенко провів в 2021 засідання РНБО. Вони її готували декілька місяців, перевіряли в ОП правники. Я не розумію, чому це так зроблено. Все це, сам факт вручення підозри. Все це переводиться в публічну площину не заради результату, а процесу. Те, що опубліковані плівки, по яких ми не знаємо результатів експертизи, то поки що ми чули голос, схожий на іншого фігуранта", - підсумував нардеп.





Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. Таким чином, він не прийде на допит у ДБР.