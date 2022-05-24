Венедіктова не виключила можливості обміну першого засудженого російського військового в Україні
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не виключила, що військового РФ Вадима Шишимаріна, якого довічно засудили за вбивство мирного українця, можуть обміняти
Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.
“У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Я тоді казала, що його можуть обміняти після вироків судів. Так, технічно це можливо”, - сказала Венедіктова.
Вона заявила, що не хоче “заходити в процеси обміну, тому що це політика і дипломатія”.
- Прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишимаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.
- Засідання 19 травня завершилося проханням прокурорів довічного ув'язнення для російського окупанта. Під час суду росіянин визнав свою провину, покаявся та попросив пробачення в дружини загиблого. Вона зазначила, що не буде проти, якщо обвинуваченого обміняють на українських військових із Азовсталі.
- 23 травня Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення.
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