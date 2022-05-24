Венедіктова не виключила можливості обміну першого засудженого російського військового в Україні

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

“У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Я тоді казала, що його можуть обміняти після вироків судів. Так, технічно це можливо”, - сказала Венедіктова.

Вона заявила, що не хоче “заходити в процеси обміну, тому що це політика і дипломатія”.