Венедіктова та Баканов не відповідають вимогам СБУ, - правозахисник Захаров
Правозахисник Борис Захаров вважає, що усунення Венедиктової та Баканова відбулися тому, що СБУ хоче контролювати всі процеси
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Йдеться про лояльних керівників, які підтримували Президента, підтримували владу - це внутрішня боротьба. СБУ хоче контролювати всі процеси, професійні кадри наших спецслужб хочуть все контролювати. Венедіктова і Баканов прийшли з "боку" й не відповідають спецслужбістським вимогам", - підкреслив Захаров.
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