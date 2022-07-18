Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Йдеться про лояльних керівників, які підтримували Президента, підтримували владу - це внутрішня боротьба. СБУ хоче контролювати всі процеси, професійні кадри наших спецслужб хочуть все контролювати. Венедіктова і Баканов прийшли з "боку" й не відповідають спецслужбістським вимогам", - підкреслив Захаров.

17 липня Зеленський відсторонив від посад Венедіктову та Баканова

В Офісі президента України заявили, що очільник СБУ Іван Баканов та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова були усунені від виконання обов'язків, а не звільнені

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