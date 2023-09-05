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Масової екстрадиції чоловіків до України з-за кордону не буде, - Веніславський

5 вересня, 2023 вiвторок
12:20
Суспільство військком

Процедура екстрадиції дуже складна та може бути оскаржена в суді, тож влада ще працюватиме над цим

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат, член комітету Ради нацбезпеки й оборони, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно, щодо кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна запустити процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", – зазначив Веніславський.

За його словами, незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами – перетин поза офіційними пунктами пропуску, друге – коли пункт пропуску людина перетнула в сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.

"Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідомо неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів – це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував. Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків", - наголошує Веніславський.

Нардеп пояснює, що ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів. Після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону, а після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру, далі можуть бути задіяні правила екстрадиції.

Що відомо про екстрадицію

1 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.

4 вересня повідомлялося, що Польща екстрадувала до України людей, які займалися перевезенням нелегалів до Європи. Рішення про видворення з країни приймає виключно суд.

Сьогодні, 5 вересня, польський політик Мирослав Чех запевнив, що в Польщі є всі інструменти для забезпечення екстрадиції чоловіків в Україну.

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Україна
мобілізація
Війна з Росією
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