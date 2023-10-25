Вербували українських підлітків для антисемітських провокацій: СБУ викрила схему спецслужб РФ

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що СБУ нейтралізувала мережу провокаторів, які намагалися розпалити антисемітські настої на Житомирщині, у Дніпрі, Львові та Вінниці. Неповнолітніх українських юнаків-учнів місцевих шкіл, віком від 13 до 17 років, російські спецслужби використовували "втемну".

"Для їх дистанційного вербування спецслужби РФ створили молодіжний праворадикальний телеграм-канал.На цьому інтернет-ресурсі його російські адміністратори, використовуючи психологічні маніпуляції, закликали українських підлітків до вчинення актів антисемітизму у їхніх населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, росіяни закликали українських підлітків наносити на пам'ятні місця образливі написи та здійснювати підриви за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Опісля підлітки мали опублікувати фото- та відеозвіти вчинених провокацій.

"Отримані таким чином медіафайли російські спецслужби "розганяли" у закордонних ЗМІ як фейкові публікації для дискредитації України", - пояснили в СБУ.

У СБУ відзвітували про результати роботи. Відтак, у місті Радомишль на Житомирщині викрили 15-річного школяра: окупанти вимагали, щоб він наніс антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області. Згодом аналогічні провокативні зображення виявили також на стінах декількох приватних будинків.

У Дніпрі, Львові та Вінниці викрили чотирьох школярів місцевих закладів освіти, які були учасниками підконтрольного РФ телеграм-каналу.

"Задокументовано як представники російських спецслужб закликали їх до вчинення актів вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту. Під час обшуків за адресами проживання підлітків виявлено комп’ютери та мобільні телефони із фотографіями-звітами провокацій на користь РФ, а також компоненти для кустарного виготовлення вибухівки", - розповіли в СБУ.

Наразі триває розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);

ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.