"Верес" переміг "Чорноморець" в останньому матчі 11-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Переможний м'яч був забитий на 18-й хвилині. Автором голу став Євген Пасіч. Одразу після цього "Верес" залишився у меншості. Червону картку отримав захисник Валерій Кучеров.



Після 11-ти матчів "Чорноморець" з 6 балами займає передостаннє місце в таблиці. У "Вереса" дев'ята позиція і 15 очок.

Чемпіонат України

11-й тур



18 жовтня

Пасіч, 18Вилучення: Кучеров, 20

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