"Верес" переміг "Чорноморець" в останньому матчі 11-го туру УПЛ
У заключному матчі 11-го туру чемпіонату України з футболу рівненський "Верес" переміг одеський "Чорноморець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможний м'яч був забитий на 18-й хвилині. Автором голу став Євген Пасіч. Одразу після цього "Верес" залишився у меншості. Червону картку отримав захисник Валерій Кучеров.
Після 11-ти матчів "Чорноморець" з 6 балами займає передостаннє місце в таблиці. У "Вереса" дев'ята позиція і 15 очок.
Чемпіонат України
11-й тур
18 жовтня
Гол: Пасіч, 18
Вилучення: Кучеров, 20
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
- Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.
- Крім цього, "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос".
- 17 жовтня "Минай" зіграв вдома внічию з "Десною" у першому матчі під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова.
- Тим часом у неділю, "Ворскла" переграла у гостях "Олександрію" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.69
- Актуальне
- Важливе