Верещук: вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з Азовсталі для близько 1000 цивільних та 500 поранених військових
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на заводі Азовсталь у Маріуполі перебуває близько 1,5 тис. осіб, яких потрібно терміново евакуювати
Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.
"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольської Азовсталі. Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні! Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!", - написала Верещук.
- Вчора, 20 квітня, через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню у Маріуполі для евакуації населення
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