Верещук: вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з Азовсталі для близько 1000 цивільних та 500 поранених військових

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольської Азовсталі. Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні! Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент для гуманітарних зусиль!", - написала Верещук.

Вчора, 20 квітня, через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню у Маріуполі для евакуації населення

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