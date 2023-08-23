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Повітряні, пишні, з хрусткою скоринкою. Як приготувати вергуни?
Вергуни – домашні смаколики. Вони мають форму продовгувастих смужок. Повітряні, пишні, з хрусткою скоринкою. Вергуни можна готувати на кефірі, сметані чи на воді
Пишні хрусткі вергуни на кефірі (чи кислому молоці)
Інгредієнти:
- борошно - 400 г плюс дрібка для підпилу
- кефір (2,5%) - 250 г
- цукор - 100 г
- одне яйце
- пів чайної ложки розпушувача
- соняшникова олія для смаження - 500 мл
- цукрова пудра (для подачі) – 50 г.
Фото: youtube
Покроковий рецепт приготування:
- всипаємо в глибоку миску 400 г борошна
- додаємо пів чайної ложки розпушувача
- додаємо 100 г цукру
- вбиваємо одне яйце
- вливаємо 250 мл кефіру (2,5%0
- перемішуємо ложкою
- посипаємо робочу поверхню борошном
- вимішуємо тісто, щоб воно не приставало до рук
- робимо з тіста кульку
- загортаємо її в харчову плівку
- залишаємо постояти на двадцять хвилин
- відрізаємо від тіста невеличкий шматок
- розкачуємо його до круглої форми завтовшки 3 мм
- нарізаємо смужки шириною 6 см
- вирізаємо з них ромби довжиною 10 см
- посередині кожного ромбу робимо надріз 4 см
- один край ромбу протягаємо через отвір по середині
- розігріваємо пательню з 500 мл соняшникової олії
- викладаємо ромби з тіста
- смажимо з обох боків, перевертаючи, до появи рум’яної скоринки
- готові вергуни викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником
- коли вергуни остигнуть, притрушуємо їх 50 г цукрової пудри.
Фото: youtube
Вергуни на сметані
Інгредієнти:
- борошно - 300 г
- чотири жовтки
- сметана - 120 г
- дрібка солі
- одна столова ложка спирту
- одна столова ложка цукру
- рослинна олія смаження
- цукрова пудра для посипання
- цедра дрібно натерта з одного апельсина.
Покрокове приготування:
- збиваємо до однорідності жовтки з цукром, сіллю, спиртом та сметаною
- додаємо борошно
- замішуємо еластичне тісто
- накриваємо харчовою плівкою
- ставимо в холодильник на пів години
- дістаємо тісто з холодильника
- викладаємо його на робочу поверхню присипану борошном
- розплющуємо тісто качалкою
- складаємо вдвоє
- знову замішуємо й даємо постояти десять хвилин
- розділяємо тісто на три частини
- кожну частину розкатуємо
- вирізаємо смужки, розміром 10 см, довжиною і 3 см шириною
- по середині кожної смужки робимо поздовжній надріз
- одну половину смужки вивертаємо через утворений отвір
- так робимо з рештою тіста
- у великому казанку розігріваємо велику кількість рослинної олії
- коли температура олії досягне 160 ᵒС - зменшуємо вогонь до середнього
- опускаємо вергуни партіями в розігріту олію
- смажимо до готовності з двох сторін до рум’яної скоринки
- дістати вергуни на тарілку, застелену паперовим рушником
- одразу ж після виймання посипаємо їх цукровою пудрою
- посипаємо дрібно тертою цедрою.
Фото: youtube
Вергуни на воді
Інгредієнти:
- борошно - 3.5 склянки
- вода - 50 мл
- цукор - 50 г
- два курячі яйця
- коньяк – одна чайна ложка
- сіль – пів чайної ложки
- цукрова пудра – одна столова ложка
- масло рослинне - 200 мл.
Покрокове приготування:
- яйця збиваємо вінчиком
- додаємо коньяк (спирт)
- додаємо цукор
- додаємо сіль
- збиваємо далі
- вливаємо воду
- знову збиваємо
- поступово додаємо борошно
- добре вимішуємо тісто
- ліпимо формочками й смажимо за принципом як у попередньому рецепті.
Фото: youtube
Вергуни на дріжджах
Інгредієнти:
- борошно - 450 г
- молоко – 200 мл
- цукор – чотири столові ложки
- дріжджі – 15 г
- масло соняшникове – 150 мл
- сіль – пів чайної ложки
- цукрова пудра – 50 г
Покрокове приготування:
- у глибокий посуд вливаємо молоко
- воно має бути теплим
- кришимо й додаємо дріжджі плюс цукор
- через кілька хвилин, коли дріжджі почнуть набухати, додаємо сіль
- додаємо три столові ложки рафінованої соняшникової олії
- перемішуємо всі інгредієнти
- додаємо просіяне борошно
- замішуємо еластичне тісто
- формуйте з тіста колобок
- залишаємо його в мисці в теплому місці
- накриваємо миску чистим рушником
- чекаємо поки тісто збільшитися в обсязі удвічі
- робимо формочки з тіста й готуємо так, як в попередніх рецептах
- при подачі посипаємо вергуни цукровою пудрою.
Смачного!.
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