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Повітряні, пишні, з хрусткою скоринкою. Як приготувати вергуни?

23 серпня, 2023 середа
20:20
рецепти вергуни на воді

Вергуни – домашні смаколики. Вони мають форму продовгувастих смужок. Повітряні, пишні, з хрусткою скоринкою. Вергуни можна готувати на кефірі, сметані чи на воді

Пишні хрусткі вергуни на кефірі (чи кислому молоці)

Інгредієнти:

  • борошно - 400 г плюс дрібка для підпилу
  • кефір (2,5%) - 250 г
  • цукор - 100 г
  • одне яйце
  • пів чайної ложки розпушувача
  • соняшникова олія для смаження - 500 мл
  • цукрова пудра (для подачі) – 50 г.

вергуни на сметані

Фото: youtube

 

Покроковий рецепт приготування:

  • всипаємо в глибоку миску 400 г борошна
  • додаємо пів чайної ложки розпушувача
  • додаємо 100 г цукру
  • вбиваємо одне яйце
  • вливаємо 250 мл кефіру (2,5%0
  • перемішуємо ложкою
  • посипаємо робочу поверхню борошном
  • вимішуємо тісто, щоб воно не приставало до рук
  • робимо з тіста кульку
  • загортаємо її в харчову плівку
  • залишаємо постояти на двадцять хвилин
  • відрізаємо від тіста невеличкий шматок
  • розкачуємо його до круглої форми завтовшки 3 мм
  • нарізаємо смужки шириною 6 см
  • вирізаємо з них ромби довжиною 10 см
  • посередині кожного ромбу робимо надріз 4 см
  • один край ромбу протягаємо через отвір по середині
  • розігріваємо пательню з 500 мл соняшникової олії
  • викладаємо ромби з тіста
  • смажимо з обох боків, перевертаючи, до появи рум’яної скоринки
  • готові вергуни викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником
  • коли вергуни остигнуть, притрушуємо їх 50 г цукрової пудри.

вергуни на дріжджах

Фото: youtube

Вергуни на сметані

Інгредієнти:

  • борошно - 300 г
  •  чотири жовтки
  •  сметана - 120 г
  •  дрібка солі
  •  одна столова ложка спирту
  •  одна столова ложка цукру
  •  рослинна олія смаження
  •  цукрова пудра для посипання
  •  цедра дрібно натерта з одного апельсина.

Покрокове приготування:

  • збиваємо до однорідності жовтки з цукром, сіллю, спиртом та сметаною
  • додаємо борошно
  • замішуємо еластичне тісто
  • накриваємо харчовою плівкою
  • ставимо в холодильник на пів години
  • дістаємо тісто з холодильника
  • викладаємо його на робочу поверхню присипану борошном
  • розплющуємо тісто качалкою
  • складаємо вдвоє
  • знову замішуємо й даємо постояти десять хвилин
  • розділяємо тісто на три частини
  • кожну частину розкатуємо
  • вирізаємо смужки, розміром 10 см, довжиною і 3 см шириною
  • по середині кожної смужки робимо поздовжній надріз
  • одну половину смужки вивертаємо через утворений отвір
  • так робимо з рештою тіста
  • у великому казанку розігріваємо велику кількість рослинної олії
  • коли температура олії досягне 160 ᵒС - зменшуємо вогонь до середнього
  • опускаємо вергуни партіями в розігріту олію
  • смажимо до готовності з двох сторін до рум’яної скоринки
  • дістати вергуни на тарілку, застелену паперовим рушником
  • одразу ж після виймання посипаємо їх цукровою пудрою
  • посипаємо дрібно тертою цедрою.

Вергуни

Фото: youtube

 

Вергуни на воді

Інгредієнти:

  • борошно - 3.5 склянки
  • вода - 50 мл
  • цукор - 50 г
  • два курячі яйця
  • коньяк – одна чайна ложка
  • сіль – пів чайної ложки
  • цукрова пудра – одна столова ложка
  • масло рослинне - 200 мл.

Покрокове приготування:

  • яйця збиваємо вінчиком
  • додаємо коньяк (спирт)
  • додаємо цукор
  • додаємо сіль
  • збиваємо далі
  • вливаємо воду
  • знову збиваємо
  • поступово додаємо борошно
  • добре вимішуємо тісто
  • ліпимо формочками й смажимо за принципом як у попередньому рецепті.

Вергуни

Фото: youtube

Вергуни на дріжджах

Інгредієнти:

  • борошно - 450 г
  • молоко – 200 мл
  • цукор – чотири столові ложки
  • дріжджі – 15 г
  • масло соняшникове – 150 мл
  • сіль – пів чайної ложки
  • цукрова пудра – 50 г

Покрокове приготування:

  • у глибокий посуд вливаємо молоко
  • воно має бути теплим
  • кришимо й додаємо дріжджі плюс цукор
  • через кілька хвилин, коли дріжджі почнуть набухати, додаємо сіль
  • додаємо три столові ложки рафінованої соняшникової олії
  • перемішуємо всі інгредієнти
  • додаємо просіяне борошно
  • замішуємо еластичне тісто
  • формуйте з тіста колобок
  • залишаємо його в мисці в теплому місці
  • накриваємо миску чистим рушником
  • чекаємо поки тісто збільшитися в обсязі удвічі
  • робимо формочки з тіста й готуємо так, як в попередніх рецептах
  • при подачі посипаємо вергуни цукровою пудрою.

Смачного!.

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