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Головна війна з Росією 1 квітня Верховна Рада ухвалила 15 законів. Які саме і про що документи

1 квітня Верховна Рада ухвалила 15 законів. Які саме і про що документи

1 квітня, 2022 п'ятниця
21:59
війна з Росією Верховна Рада

Український парламент на засіданні 1 квітня схвалив закон, за яким націоналізують майно росіян та українців, які публічно заперечують російсько-українську війну

Також депутати проголосували за безкоштовну меддопомогу та реабілітацію для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, та звільнили від мобілізації вагітних жінок-військовослужбовців або тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною. 

Всього на засіданні ВР нардепи ухвалили 21 закон. 

Зокрема Верховна Рада на законодавчому рівні затвердила грошову винагороду за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. За літак чи корабель обіцяють 1 мільйон доларів США, за танк – 100 тисяч доларів, а за бронетранспортер – 50 тисяч в американській валюті.

 Щодо інших законів, то депутати також ухвалили:

 – введення часткових кваліфікацій, що дасть можливість швидше працевлаштовуватися при відсутності відповідної освіти;

– вдосконалення засад організації та ведення руху опору; 

– закріплення правила, що вступ в ТрО може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах де безпосередньо ведуться боєві дії; 

– стовідсоткове гарантування вкладів в усіх банках під час війни; 

– зняття будь-яких обмежень для переходу на 2% систему податків та завезення матеріалу для виготовлення бронежилетів та броньовані автівки без ПДВ та мита;

– зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

– допуск державної допомоги під час війни та рік після неї (досі існували законодавчі обмеження пов’язанні з конкурентним правом);

– порядок укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їх відрядження до органів прокуратури;

– удосконалення закону про ТікТокерів – уточняються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб’єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

  • Нагадаємо, два тижні тому Верховна Рада збільшила бюджет армії на 70 млрд гривень.

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Новини
Верховна Рада
законодавство
мобілізація
територіальна оборона
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