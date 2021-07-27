Верховний суд Чехії скасував обов'язкове носіння масок в країні
У Чехії суд скасував масочний режим всупереч вимогам МОЗ
Про це повідомляє Seznam Zprávy, передає "РБК-Україна".
Носити маски буде необов'язково в магазинах, громадському транспорті та ресторанах. Воно набуде чинності через три дні після того, як МОЗ Чехії ознайомитися з документом.
"Якщо відповідач (Міністерство охорони здоров'я, - ред.) не в змозі виконати вимоги закону про пандемію щодо обґрунтування вжитих надзвичайних заходів, незважаючи на неодноразові закиди з боку суду, завдання суду - скасувати такий захід за неможливістю перегляду або визнати його незаконним, якщо термін її дії вже закінчився", - заявив суддя Верховного Суду.
При цьому в МОЗ заявили, що вимога носити маски в громадських місцях є абсолютно необхідною, оскільки в Чехії ще не достатній рівень вакцинації і поширюються різні штами коронавірусу.
Позов до Верховного суду подав громадянин Чехії з інвалідністю. Він страждає захворюванням дихальних шляхів, і стверджує, що за станом здоров'я не може носити маску.
При цьому МОЗ не вніс його захворювання в список винятків, яким дозволено не носити захисну маску.
У той же час в МОЗ Чехії стверджують, що використання маски не обмежує надходження кисню в організм. За словами міністра Адама Войтеха, у зв'язку з пандемією, недоречно робити ніяких винятків.
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