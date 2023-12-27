Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити експрезиденту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз - внутрішньопартійних виборах - Республіканської партії 2024 року
Про це повідомляє CNN.
Трампа намагалися "дискваліфікувати" на основі 14-ї поправки до Конституції США, у якій ідеться про причетність до "підбурювання насильства проти уряду США", тобто мається на увазі штурм Капітолія США 6 січня 2021 року.
Зазначається, що позов у Мічигані так і не дійшов до суду, а був відхилений на початку процесу.
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"Суддя, який першим отримав справу, сказав, що закон штату не дає виборчим органам жодної свободи для перевірки відповідності кандидатів у президенти. Він також сказав, що справа порушує політичне питання, яке не має вирішуватися у судах", - йдеться у повідомленні.
Натомість адвокат позивачів сказав, що вони продовжать боротьбу у Мічигані.
"Рішення суду розчаровує, але ми продовжуватимемо на більш пізньому етапі прагнути підтримувати це важливе конституційне положення, призначене для захисту нашої республіки", - сказав адвокат Марк Брюер.
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