Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз

Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз

27 грудня, 2023 середа
19:42
Світ Дональд Трамп

Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити експрезиденту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз - внутрішньопартійних виборах - Республіканської партії 2024 року

Про це повідомляє CNN.

Трампа намагалися "дискваліфікувати" на основі 14-ї поправки до Конституції США, у якій ідеться про причетність до "підбурювання насильства проти уряду США", тобто мається на увазі штурм Капітолія США 6 січня 2021 року.

Зазначається, що позов у Мічигані так і не дійшов до суду, а був відхилений на початку процесу. 

Читайте також: Трампу заборонили балотуватися у президенти в Колорадо: що з цим не так?

"Суддя, який першим отримав справу, сказав, що закон штату не дає виборчим органам жодної свободи для перевірки відповідності кандидатів у президенти. Він також сказав, що справа порушує політичне питання, яке не має вирішуватися у судах", - йдеться у повідомленні. 

Натомість адвокат позивачів сказав, що вони продовжать боротьбу у Мічигані. 

"Рішення суду розчаровує, але ми продовжуватимемо на більш пізньому етапі прагнути підтримувати це важливе конституційне положення, призначене для захисту нашої республіки", - сказав адвокат Марк Брюер.

  • 19 грудня суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Трампу висуватись на праймеріз 2024 року
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
мобілізація
26 грудня, 2023 вiвторок
Мобілізувати ми можемо багато, проте чим забезпечувати цих людей - питання відкрите, - економіст Пендзин
27 грудня, 2023 середа
Удар РФ по залізничному вокзалу в Херсоні 27 грудня: загинув поліцейський, поранені 4 людини
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 грудня
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:50
штучний інтелект
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
18:17
Ярослав Ракицький
"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну
18:05
OPINION
Борислав Береза
Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
18:00
Іван Вигівський
Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
17:57
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков
17:53
Ілюстративне фото
У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
17:48
Оновлено
гривня тисяча гривень
Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки
17:41
Росія прагне провести неформальне засідання Ради безпеки ООН, на яке запросить пропагандистів, - ГУР
17:39
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ексфутболісти збірної Англії накинулись на Зінченка: через українця "Арсенал" може втратити титул АПЛ
17:35
Ексклюзив
бойовий медик
"Працюють за трьох": капітан медслужби бригади Гвардії наступу "Буревій" закликав цивільних медиків долучитися до війни
17:27
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Якщо не знайдемо гроші на бюджет, то доведеться друкувати, а це призведе до інфляції
17:23
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік
17:15
Сергій Аксьонов
За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура
17:06
На фото: Пʼєр Рішар та Жерар Депардьє у 1983 році
Пʼєра Рішара позбавили звання посла благодійної організації за підтримку звинуваченого у зґвалтуванні Депардьє
17:04
Вадим Гутцайт
З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів
16:59
Вадим Гутцайт
Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації
16:56
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
16:40
Дубінський, суд
Суд залишив Дубінського під вартою
16:36
Вибори у Росії
На ТОТ прибули кремлівські політтехнологи, щоб "намалювати" явку на президентських виборах РФ, - ЦНС
16:22
На фото: Чарлі Шин
Сусідку Чарлі Шина судять за напад на актора та спробу його задушити
16:07
OPINION
Євген Магда
Росія вже не домінує у Чорному морі
16:06
долари
У грудні Мінфін залучив $5 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів
15:58
кібератака
"Мільйонні збитки для економіки РФ": українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи
15:35
Гостомель
Німеччина ідентифікувала росіян, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля
15:34
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Мобілізація не передбачає одномоментного призову, - колишній військовий прокурор Чумак пояснив, чому це неможливо
15:31
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
Вбивство двох неповнолітніх партизанів у Бердянську: окупанти не віддають батькам тіла дітей уже пів року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV